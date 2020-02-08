Beklenen kar sonunda geldi

İstanbul'da uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren etkisini daha da artıracak olan kar yağışının güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor. Fakat kar yağışı uzun süre etkisini göstermeyecek. Sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Soğuk havanın pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayına sebep olması nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Vira Haber