Bureau Veritas Digital Day Semineri İstanbul’da düzenlendi

Armatörlerin ve denizcilik sektörü üst düzey yöneticilerinin büyük ilgi gösterdiği seminere katılım yoğundu.

Sunumları Bureau Veritas Merkez Ofisi’nden bu seminere katılmak üzere Türkiye’ye gelen iki uzman Najmeh Masoudi-Dionne ve Vincent Joly yaptılar.

İki bölüm olarak düzenlenen seminerin ilk kısmında siber güvenlik konusuna değinildi. Sibernetik Mühendisi, Bureau Veritas Akıllı Gemiler Global Teknoloji Lideri Najmeh Masoudi-Dionne seminerin ilk kısmında, Smart Ships (Akıllı Gemiler) konusunda yürütülen projelerle ilgili bilgiler verdi; gemilerde sibergüvenlik uygulamaları ile otonom (insansız) gemilerin geliştirilmesi detaylarını paylaştı.

Lezzetli ikramların yapıldığı kahve molasının ardından seminerin ikinci bölümüne geçildi.

Bu bölümde ise Bureau Veritas tarafından geliştirilen dijital uygulamalar ele alındı. Seminerin bu bölümünde Bureau Veritas Dijital Çözümler Yöneticisi Vincent Joly 3 boyutlu proje onayı ile klaslama, elektronik sertifika yayımlanması ve uzaktan ve yapay zeka destekli sörveylerde ulaşılan aşamaları anlattı. Bureau Veritas`ın geliştirdiği PSC Ready, Approval Explorer ve Veristar Equipment yazılım ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Gelen soruların yanıtlanmasından sonra tamamlanan seminerin ardından katılımcıların çok keyif aldığı kokteyl ile Bureau Veritas’ın denizcilikteki gelişmelere ışık tutan organizasyonu sona erdi.

Vira Haber