Tekne ve motor yatları Avrupa’dan, Amerika’ya, Japonya’dan İsveç’e, Dubai’den İspanya’ya kadar dünyanın çok farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Sirena Marine’in en son Ocak 2020’de Boot Düsseldorf’ta sergilediği Sirena 88’in ikisi bu fuarda olmak üzere 5 ay içinde 5 adet satışı gerçekleşti. Tasarımı, dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover'ın imzasını taşıyan Sirena 88, sınıfının en geniş teknesi olma özelliği ile ön plana çıkıyor.

Sirena 88; lüks, performans ve eğlenceyi 27 metrelik bir tekne hacminde buluşturuyor. Sirena Marine'in mükemmeliyetçi üretim kalitesini de gözler önüne seriyor. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara benzersiz bir aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için birebir. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisiyle Sirena 88'in flybridge'i ise başlı başına bir sosyalleşme alanı.

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,100 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe de sahip.

Vira Haber