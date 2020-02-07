Cenevre, İsviçre – 6 Şubat 2020 – MSC Cruises, yeni marka kampanyası “Şimdi Denizlere Açılma Zamanı” ile konuk deneyiminin merkezine kaliteli hizmet anlayışını koyduğunu ve bu zengin hizmet kalitesi ile şirketin modern gemileriyle birleştiğinde ortaya çıkan eşsiz tatil deneyiminin altını çiziyor. “Şimdi Denizlere Açılma Zamanı” kampanyası MSC Cruises markasının konuklarına sunduğu dünyayı keşfetme konusundaki vaadi üzerine yoğunlaşarak, televizyon, açık hava reklamları, basılı medya, dijital ve sosyal medya kanallarının da dahil olduğu çok kanallı bir küresel pazarlama kampanyası ile tanıtılıyor. MSC Cruises CEO’su Gianni Onorato, “Kampanyamız için beste yapan ve daha önce işbirliği yaptığımız Maestro Morricone’nin de dahil olduğu bu yeni kampanya ile denizin mucizelerini gözler önüne sermek, ayrıca göz alıcı modern teknolojilere sahip cruise gemilerimizde, konuklarımızın dünyayı benzersiz bir şekilde nasıl keşfedeceklerini göstermek istiyoruz. Gemilerimizde 180’den fazla milliyeti ağırlayan küresel bir marka olarak, yeni kültürleri ve yeni deneyimleri keşfetmek için alternatif seçenekler arayan meraklı gezginlerin dikkatlerini çekmek ve sunduğumuz hizmetlerimizle misafirlerimize ilham vermeyi umut ediyoruz.” dedi.

"Şirketin ilham kaynağı denize olan tutkumuz"

300 yılı aşkın denizcilik tarihinin yanı sıra MSC Cruises, okyanusların korunması ve muhafaza edilmesi konusunda güçlü bir bağlılığa sahip.

MSC Cruises’ın uzun yıllar boyunca denizlere karşı duyduğu bu derin tutku ve saygının bugün de şirketin tüm faaliyetlerine ilham kaynağı olduğunu belirten, Gianni Onorato sözlerine şöyle davam etti: “Şimdi Denizlere Açılma Zamanı” kampanyası bu önemli bağı ele alarak hem mevcut hem gelecekteki tüm konuklarımızı birlikte keşfetmeye davet etmektedir. Bu kutlama şirketimiz için önemli bir zamanlamaya denk geliyor çünkü bu ay deniz operasyonlarında karbonsuz faaliyet göstermeye başlayan, ilk büyük küresel cruise hattı şirketi biz olduk. Bu, sıfır emisyona yönelik kalıcı taahhütlerimiz için önemli ve yeni bir adım; bunun yanı sıra bu yılki konuklarımız ve iş ortaklarımız ile gerçekleştirilen iletişimlerimizin bir kısmı da, çevre ayak izimizin en aza indirgenmesi ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik eğitimlerden oluşacaktır.”

MSC Cruises ünlü besteciyle çalıştı

MSC Cruises, yeni televizyon kampanyası için, efsanevi besteci ve müzik virtüözü Ennio Morricone ile bir işbirliği yaptı. Maestro Morricone bu kampanyaya özel olarak, canlı bir orkestra ile “Şimdi Denizlere Açılma Zamanı” isimli şarkıyı besteledi.

MSC Cruises'ın yeni kampanyası, 2017 yılında başlatılan ve 4’ü lüks segment olmak üzere toplam 17 yeni nesil yolcu gemisinin 2027 yılına kadar hizmete gireceğini öngören 10 yıllık yatırım planının bir parçası olarak hayat buldu. Ocean Cay MSC Marine Reserve özel adası, MSC Cruises için önemli bir dönüm noktası oldu ve markanın deniz ve doğa ile olan bağını güçlendirdi. Bahamalar'da yer alan ve türünün tek örneği olan bu ada, kristal mavi suların panoramik manzarası ve iki milden fazla alana yayılan sekiz beyaz kumlu plajı ile konuklarına doğayı ve onun tüm güzelliğini bir arada sunmaktadır.

Vira Haber