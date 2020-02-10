4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başladı

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Türk Hava Yolları, TÜBİTAK, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İGA Hava İşletmesi ve Türksat sponsorluğunda gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinin uğurlama törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu katıldı.

Tören öncesi, Bakan Mustafa Varank, Anadolu Ajansı'nın (AA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaparak hazırladığı ve Türkiye'nin Antarktika'ya düzenlediği seferlerle kıtaya yönelik hedeflerini anlatan "Türkiye'nin Beyaz Kıta Yolculuğu: Antarktika Seferleri" kitabının tanıtıldığı standı ziyaret etti.

Varank Türk bayrağını Doç. Dr Özsoy'a teslim etti

Varank, Antarktika'da dalgalandırılması için Türk bayrağını 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy'a teslim ederken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın flamasını 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin Lideri Prof. Dr. Ersan Başar'a takdim etti.

Törende sefer ekibine Antarktika'ya kadar eşlik edecek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'ten getirilen getirilen baklava, Bakan Varank, Vali Yerlikaya ve Fatma Şahin tarafından bilim heyetine ikram edildi.

Varank, bilim heyeti ve aileleriyle fotoğraf çektirdikten sonra heyeti uğurladı.

"24 kişinin katıldığı seferde 15 proje araştırılacak"

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belarus ve Bulgaristan'dan 2 uluslararası katılımcı olmak üzere toplamda 24 kişinin katıldığı seferde 15 projenin araştırılacağını bildirdi.

Sefere Türkiye'den birçok üniversiteden bilim insanlarının katıldığını belirten Özsoy, seferin; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir katılımcıyla icra edileceğini söyledi.

Antarktika'nın bilimsel ve iklimsel anlamda dünyanın geçmişine ışık tuttuğunu ifade eden Özsoy, "Gelecekte dünyayı neler bekliyor" konusunda da özgün çalışmalar gerçekleştirebildiklerini vurguladı.

Özsoy, "Benim Antarktika'ya 6. seferim olacak, 3 Ulusal Bilim Seferi'nin ise koordinasyonu sağladım. Geçen 3 seferimizde 10'dan fazla yüksek etki faktörlü dergilerde yayınımız çıktı. 35 yayınımız için de çalışmalar devam ediyor. Yine bu yıl da çok kıymetli yayınlarımız olacak. Seferimiz, 40-45 gün sürecek. Çalışmaların, Türkiye'ye hem insan kaynağı hem de bilimsel anlamda katkılarıyla sürdürülebilir halde devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri Antarktika'yı çizecek

4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'ndan İngilizce Öğretmeni Canan Evecen de meslekte 9 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, seferden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kutup bölgeleri için Eğitmenleri Destekleme İşbirliği Projesi ile bilim seferinden haberdar olduğunu belirten Evecen, bu proje kapsamında kutup bölgelerindeki çalışmaları yerinde gözlemleyeceğini ve bilim insanlarının yaşadığı zorlukları yerinde tecrübe edeceğini söyledi.

Evecen, sefer dönüşü tecrübelerini öğretmen arkadaşlarıyla ve öğrencilerle paylaşacağını dile getirerek, "Öğrencilerim beni heyecanla bekliyor. Kutuplara dair merak ettiklerini mektup yazarak soran öğrencilerim oldu. Ayrıca, öğrencilerimden hayallerindeki Antarktika'yı çizmelerini istedim. O resimleri beraberimde götürüyorum. Döndükten sonra onların çizdikleriyle benim orada çektiğim fotoğrafları birleştirip sergi açmak istiyorum." diye konuştu.

Vira Haber