Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle Japonya'da karantina altına alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gemideki 6 kişinin daha koronavirüs taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Daha önce yapılan tetkiklerde 64 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 6 kişinin daha enfekte olduğunun tespit edilmesi ile gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi. Japonya'daki toplam vaka sayısı ise 95 oldu.

Salgın durdurulamıyor!

Gemiyi terk eden Hong Konglu bir kişinin koronavirüs taşıdığının tespit edilmesinin ardından tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide ilk etapta 20 kişide, daha sonra da 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor.

Toplam can kaybı 812'ye çıktı

Öte yandan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında dünya genelinde can kaybı 812’ye, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’ye yükseldi.

Vira Haber