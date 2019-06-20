Beluga balinaları İzlanda’ya sağ salim ulaştı

Önceden tutsak olan Little Grey ve Little White adlarındaki iki balina Çin’den başlayan 6.000 millik uçak yolculuğu sonrasında İzlanda’ya sağ salim ulaştı. İkili bundan sonra yolculuklarının son aşamasında bir kamyon ve ardından feribotla dünyanın ilk açık su beluga balinası barınağına götürülecekler.

SEA LIFE TRUST Little Grey ve Little White’ın tarihi yolculuklarının ilk ayağını tamamlayarak Keflavik Havaalanı’na (İzlanda’nın Uluslararası Havaalanı) vardıklarını doğruladı. Cargolux Havayolları’nın sponsor olduğu uçuşta uçak yerel saatle saat [8:30 - 9:30] arasında iniş yaptı. Balinalar şu anda yeni evlerine, yani İzlanda’nın güney kıyısında bulunan Westman Adalarından biri olan Heimaey’deki doğal bir koyda bulunan büyük barınağa götürülecekler.

İki beluga fiziksel özelliklerine tam olarak uyan özel tasarlanmış kaldırma kayışlarıyla kaldırıldı ve daha sonra özel tasarım konteynerlere yerleştirildiler. Changfeng Ocean World’den Şanghay Pu Dong Havaalanı’na kamyonla yapılan yolculuktan sonra balinalar özel markalı Cargolux kargo uçağına taşındılar. Prosedür başarıyla gerçekleştirildi ve uçak Şanghay’dan hareket etti.

11.30-12 saat süren yolculuk boyunca güvenli ve rahat olmalarını sağlamak adına Little Grey ve Little White bakım ekipleri tarafından sürekli izlendi. Uçakta uçuş güvenliği gerekliliklerine uyulmasını sağlamanın yanı sıra balinaların sağlığını güvence altına almak adına ayrıca bir Cargolux mühendisi ve deniz memelileri taşımacılığında deneyim sahibi küresel veteriner uzmanlardan oluşan bir ekip de hazırda bulundu.

SEA LIFE Trust Başkanı Andy Bool: “Little Grey ve Little White’ın İzlanda’ya sağ salim ulaşmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu karmaşık ve aynı zamanda ilham verici bir proje ve balinaların yeni evlerine götürülmeye hazır olmalarını sağlamak için aylardır balinalarla birlikte çalışıyoruz.

Balinaları dikkatle izlemeye devam edecek olsak da genel olarak kaydettikleri ilerlemeden ve yer değiştirme işlemi boyunca gerçekleştirilen sağlık kontrollerimizin sonucundan memnunuz. Bu projenin koordinasyonunda birçok insan yer aldı ve herkese verdiği büyük emek için müteşekkiriz. Bu destansı yolculuğun planlandığı şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz.”

İzlanda’nın en yeni sakinlerinin ülkeye sağ salim varmasını kutlamak amacıyla 747-400ERF kargo uçağı pistte iki itfaiyenin su selamı seremonisiyle karşılandı. İki itfaiye, uçağın iki tarafından su püskürterek uçağın üzerinde su takı oluşturdu.

Little Grey ve Little White bundan sonra Keflavik Havaalanı’ndan onları İzlanda’nın güney kıyısındaki Heimaey’e götürecek olan feribotlara geçmek için iki kamyonla taşınacaklar. Adaya vardıklarında destansı yolculuklarından sonra gözetim altında tutulmaları ve dinlenmeleri için barınaktaki özel karantina bakım havuzuna yerleştirilecekler. Daha sonra tenha bir açık su koyunda bulunan yeni evlerine götürülecekler.

Cargolux & İcra Kurulu Başkanı Richard Forson şunları ekledi: “Little Grey ve Little White’ın Cargolux uçağında sorunsuz bir yolculuğun tadını çıkarmasından mutluluk duyuyoruz. Bu görevin başarıyla yerine getirilmesi, bu yolculuğun gerçekleşmesi için yorulmaksızın çalışan tüm organizasyonlarımızın kararlılığının ve bağlılığının göstergesidir.

Bu destansı taşıma işlemi karmaşık lojistik çabalar gerektiriyordu ve biz de firma olarak bu inanılmaz yolculuğun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Little Grey ve Little White’ın yeni evlerine hızla adapte olmalarını ve hikayelerinin tutsak edilmiş olan diğer deniz memelilerine ilişkin bir örnek teşkil etmesini umuyoruz.”

Küresel deniz vahşi yaşamı derneği, Balina ve Yunusları Koruma Örgütü (WDC) ve SEA LIFE TRUST ortaklığında kurulan Beluga Balinası Barınağı yıllar içindeki tutsak balina ve yunus bakımı ve koruması alanındaki en büyük gelişmelerden birini teşkil ediyor ve memeli deniz hayvanlarına yönelik olarak türünün ilk örneğini oluşturuyor.

Balina ve Yunusları Koruma Derneği Tutsaklığa Son Verme Programı Politikası Yöneticisi Cathy Williamson: “SEA LIFE ile aslında bundan 20 yıl önce bir barınak hakkında görüşmeler yapmış olan ve başından itibaren bu beluga balinası projesine destek veren Balina ve Yunusları Koruma Örgütü (WDC) Little White ve Little Grey’in İzlanda’ya gelişine yönelik karşılama komitesinin bir parçası olmaktan doğal olarak büyük heyecan duyuyor.”

Dünyanın ilk balina barınağı, balinaların ve yunusların eğlence amaçlı olarak hapsedilmesine son verilmesine giden bir yolu temsil ediyor. Belugaların refahını artıracak olan ve balina ve yunusların tutsaklığına bir alternatifin olduğunu dünyaya gösteren bu önemli projenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Çığır açan bir küresel deniz refahı projesi kapsamında bu korunaklı koy dünyanın ilk beluga balinalarına yönelik açık su barınağı olacak. Yaklaşık 32.000 metrekare genişliğe ve 10 metre derinliğe sahip olan koy bu iki inanılmaz balinanın evlerinde hissetmesi için daha doğal bir yarı arktik bir ortam sağlanması ve daha vahşi bir doğal ortam sunması nedeniyle seçildi.

Vira Haber