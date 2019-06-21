Hindistan Umman Körfezi'ne iki gemi yolladı

Hindistan donanması, Hindistan bayraklı gemilerin güvenli geçişini ve bölgesel istikrarı sağlamak için Umman Körfezi’nde iki gemi görevlendirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yakın geçmişte bölgede iki petrol tankerine karşı gerçekleştirilen saldırıdan bir hafta sonra Perşembe günü böyle bir karar alındığı duyuruldu. Hindistan’ın stratejik ve güvenlik çıkarları, Hint Okyanusu Bölgesi ile yakından bağlantılı. Ülkenin enerji güvenliği aynı zamanda Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nden geçiş yapan tankerlerin güvenli geçişinin sağlanmasını öngörüyor.

Hindistan Denizcilik Genel Müdürü, 13 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm Hint bayraklı gemilere uygun koruma önlemlerini almalarını öneren iki tavsiye verdi.

Bölgede gerilim had safhada

Savunma bakanlığı yaptığı açıklamada, INS Chennai ve INS Sunayna, Umman Körfezi ve Basra Körfezi’nde deniz güvenliği operasyonları yürütmek üzere görevlendirildi. Ayrıca, bölgede Hindistan Donamasına ait uçaklarının havadan gözetimi de yaptığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, “Hint Donanması, bölgede faaliyet gösteren Hint deniz ticaretinin ve ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamaya ve istikrarlı ve barışçıl bir Hint Okyanusu Bölgesi’nin korunmasına katkıda bulunmaya kararlılığını sürdürmektedir.” ifadeleri de yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran’ı Norveç ve Japon bandıralı tankerlere açık denizlerde saldırmakla suçladı. Tahran ise gelen bu iddiaları reddetti. ABD’nin İran’la restleşmesi hem iki ülke arasında ki gerginliği hem bölge ülkelerinin ticaret gemilerinin güvenliği ile ilgili endişelerini artırıyor.

‘ABD bu sabah İran’ı vuracaktı’

Öte yandan Amerikan medyası ABD'nin insansız hava aracının düşürülmesi nedeniyle bu sabaha karşı İran'ı vurmak üzere hazırlık yaptığını fakat onayın saldırılar gerçekleşmeden birden bire geri çekildiğini yazdı.

Operasyona ilişkin kamuoyuna bilgi verme yetkisi olmayan bir kaynak, gizlilik kaydıyla Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ordusu tarafından belirlenen hedefler arasında radarlar ve füze bataryalarının bulunduğunu söyledi. Söz konusu kaynak saldırıların sınırlı olacağını da sözlerine ekledi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları onayladığını fakat sonradan iptal ettiğini yazdı. Gazete haberini Washington Yönetimi’nden üst düzey kaynaklara dayandırdı.

Saldırıların İran’ın askeri ve sivil kayıplarına yönelik riski en aza indirmek üzere bugün gün doğmadan gerçekleştirilmesinin planladığı öne sürüldü.

UÇAKLAR HAVALANDI, GEMİLER POZİSYON ALDI

NYT’ın kaynağı, talimatın geri çekildiği saatlerde savaş uçaklarının havalandığını, gemilerin de mevzi aldığını iddia etti. Ancak uçak ve gemilerden herhangi bir saldırı gerçekleştirilmedi.

ABD’nin saygın gazetelerinden NYT, İran’a yönelik saldırıların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin net olmadığını yazdı.

Ayrıca planın iptal edilmesinin Trump’ın fikir değişikliğinden mi yoksa Washington Yönetimi’nin lojistik ve stratejik kaygılarla mı ilgili olduğu da bilinmiyor.

Amerikan ABC kanalında aynı konuyla ilgili bir haberde ise Trump’ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a rağmen aldığı iddia edildi.

Perşembe gününün büyük kısmını ulusal güvenlik danışmaları ve Kongre liderleriyle toplantı yaparak geçiren Başkan Trump, ABD’nin İran’a karşı cevabının ne olacağına ilişkin bir soruya “Yakında görecekler” yanıtını vermişti.

Öte yandan, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından Basra Körfezi ve Umman Körfezi’nin İran kontrolündeki hava sahasında Amerikan havacılık firmalarının uçuşlarına yasak getirdiğini açıkladı.

İHA DÜŞÜRÜLDÜ, TANSİYON YÜKSELDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi’ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde “İran hava sahasını ihlal eden” ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA’nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA’nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

NÜKLEER ANLAŞMA KARARI İLİŞKİLERİ BOZDU

Trump dün yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin insansız hava aracını düşürmesine ilişkin “İran büyük bir hata yaptı” demiş, fakat sonrasında bunun insani bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini söylemişti: “Kasıtlı olduğuna inanmak güç.”

Washington-Tahran ilişkileri, Washington yönetiminin 2015’te İran ile varılan nükleer anlaşmadan geçen yık tek taraflı çekilmesinin ardından bozulmuştu.

Son olarak, ABD, Umman Körfezi’nde iki tankere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran’ı suçlamıştı. Tahran Yönetimi ise iddiaları sert bir dille reddetmişti.

SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREN SAATLER

– ABD ile İran’ı savaşın eşiğine getiren olay dün yaşandı.

– İran Devrim Muhafızları dün sabah saatlerinde güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde hava sahası ihlâli gerekçe gösterilecek ABD’ye ait bir insan hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

– Akabinde ABD kanadı, hava sahası ihlâli iddiasını yalanlayarak, İHA’nın düşürüldüğünü teyit etti.

– Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan ABD Başkanı Donald Trump ise “İran büyük bir hata yaptı” dese de olayın insanı hatadan kaynaklanmış olabileceği yorumu yaptı.

– Türkiye saati ile bu sabaha karşı ise ABD medyasının iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Amerikan New York Times gazetesi, Associated Press haber ajansı ve ABC News kanalı, Amerikan ordusunun İran’ı vurmaya hazırlandığını duyurdu. Şafak saldırısı olarak planlanan operasyonun ise son anda durdurulduğu öne sürüldü.

Vira Haber