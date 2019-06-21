Liman işçilerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan liman işçilerine silahlı saldırıda bulunuldu. Alınan bilgilere göre olay sabah saatlerinde meydana geldi. İşçiler, sabah servis aracı ile limana geldi. İşçilerin servis aracından inmesinin ardından kimliği belirsiz bir kişi işçilere silahıyla ateş etmeye başladı. Olayda 2 işçinin yaralandığı öğrenilirken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vira Haber