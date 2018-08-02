Ben Lecomte, fırtına yüzünden havlu attı

Tam 8 bin km kulaç atarak ABD’nin San Francisco kentine ulaşmayı hedefleyen Lecomte, 800 km yüzdükten sonra kötü hava koşulları nedeniyle yarıştan vazgeçti.

Fransız yüzücü Ben Lecomte, Büyük Okyanus'u yüzerek geçen ilk insan olma amacıyla 4 Haziran’da Japonya'dan yüzmeye başlamıştı.

51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyordu.

Lecomte rekor denemesiyle iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyordu ve 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine bir biliminsanları ekibi de eşlik ediyordu.

ABD'de yaşayan Lecomte her gün açık denizde saatlerce yüzerek rekor denemesine hazırlanmış ve bazı psikolojik çalışmalarda da bulunmuştu.

'Bir daha asla' demişti

Lecomte 1998'de Atlantik Okyanusu'nu 73 günde 6,400 kilometre boyunca yüzerek bunu başaran ilk insan olmuştu. Lecomte'un Fransa kıyılarına ulaştığındaki ilk sözleri "Bir daha asla" olmuştu ama kısa süre sonra yeni bir rekor denemesinin hazırlıklarını yapmaya başlamıştı.

Lecomte "Fikrimi değiştirmem uzun sürmedi. Üç ya da dört ay sonra bir sonraki maceramı düşünmeye başlamıştım" açıklamasını yapmıştı.

Vira Haber