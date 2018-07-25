Dünyanın en güzel ve temiz plajları

BORA BORA ADALARI

Büyük Okyanus'taki Fransız Polinezyası'nın parçası olan Bora Bora adaları, egzotik tatil deyince akla gelen ilk yerlerden biri. Bembeyaz kumsalı ve sahil boyunca uzanan Hindistan cevizi ağaçlarıyla adeta cennetten bir köşe...

PRİMOSTEN

Akdeniz'deki muhteşem tatil yörelerinden biri olan Hırvatistan'ın Dalmaçya sahilleri, son yıllarda adeta turist akınına uğruyor. Dubrovnik ve Trogir gibi tarihi kasabalarla beraber Primosten kumsalı da Hırvatisan'ın en çok turist çeken sahillerinden.

PANARİ ADASI

Japonya'ya bağlı Okinawa Adaları'nın bir üyesi olan Panari adası, diğer tatil beldelerinin aksine yaşam olmayan bakir bir yer. Sadece tur şirketlerinin özel izinle turist götürebildiği ada, sanki bir ressamın tablosundan çıkmış gibi mükemmel bir doğaya sahip. Açık mavi tonlardaki denizi ve kumsalı insanı adeta büyülüyor.

BONİTO

Brezilya'nın Karaipleri olarak da bilinen Bonito kasabası son yıllarda adını sıkça duyurdu. Kireçtaşı'nın bol olduğu bölgede dünyanın en temiz tatlı su kaynaklarından biri sayılan Bonito nehri akmakta. Nehir, inanılmaz faunası ve berrak sularıyla dalış sporu için ideal yerlerden biri.

JENNY GÖLÜ

ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Jenn Gölü, inanılmaz manzarasıyla da ünlü. Son buzul çağında buzulların erimesiyle oluşan bu göl, diğer buzul göllerine göre çok soğuk olmayan temiz suları yüzmek için ideal.

SABAH

Dünyanın en büyük 3. adası olan Güney-Doğu Asya'daki Borneo Adası, Endonezya, Burnei Sultanlığı ve Malezya tarafından paylaşılmış durumda. Doğu Malezya olarak bilinen adanın kuzeyindeki Sabah sahilleri, beyaz kumsalları ve kristal deniziyle biliniyor. Genelde sığ olan Sabah sahilleri dünyanın başlıca dalış alanlarından biri.

CALA MACARELLETA

Ünlü tatil cenneti İbiza adasının da bulunduğu İspanya'nın Balear Adaları'nın diğer adaları da turistlerin gözde rotaları üzerinde. Balearların 3 büyüğünden biri olan Minorca Adası'ndaki Cala Macarelleta sahili, Akdeniz'in en güzel plajlarından birine sahip. Cala Macarelleta kumsalı, yeşil ile mavi tonlarının dünya üzerinde birleştiği en güzel noktalardan biri.

BODRUM

Tarih ve doğanın tarihle iç içe yaşadığı Bodrum, turizmde ülkemizin parlayan yıldızı. Yer yer Anadolu'nun muhteşem tarihinden kalıntılar da barındıran turquaz renkli denizi dünyanın en temiz sahillerinin başında geliyor. Akdeniz'in en çok turist çeken yerlerinden biri olan Bodrum, son yıllarda Hollywood yıldızları, ünlü mankenler, Arap ve Rus milyarderi de sıkça ağırlıyor.

TO SUA ÇUKURU

Büyük Okyanus'taki Samoa Adaları'nda bulunan doğal bir havuz. Okyanus sularının dolduğu çukur, bahçe içindeki doğal havuz görüntüsüyle turistlerin oldukça rağbet ettiği yerlerden biri.

MALDİVLER

İşte cennetin yer yüzündeki yansıması! 26 mercan atölünden meydana gelen Maldivler, en gözde tatil merkezlerinin başında geliyor. Bembeyaz kumların turkuaz rengi Hint Okyanusuyla buluştuğu Maldivler dünyanın en temiz yüzülebilir alanı olarak biliniyor.

Vira Haber