Fransa yeni FREMM’ini teslim aldı. FS Bretagne adıyla envantere katılan geminin borda numarası ise D655. Gemi, Fransa Donanması’na katılan beşinci FREMM oldu. FS Bretagne, denizaltı harbi konfigürasyonunda inşa edildi.

Avrupa’da tasarlanıp geliştirilen gemiler arasında deniz konuşlu seyir füzesi fırlatma kabiliyetine sahip olan tek fırkateyn olan FREMM’ler, farklı görev türlerine göre konfigüre edilebiliyor. Konfigürasyonuna göre 6 bin ton deplasmana erişebilen platform, 108 kişilik mürettebatla idare edilebiliyor. NH-90NFH helikopter kullanımına elverişli olan gemilerde, iki adet helikopter hangarı bulunuyor. Görev türüne göre farklı silahlarla donatılabilen platfomdan MdCN seyir füzeleri ateşlenebiliyor. FREMM sınıfı gemiler, 27 knot azami sürat ve ekonomik süratte azami 6 bin deniz mili menzile sahip.

Fransa 2019-2025 dönemi askeri programı kapsamında üç adet daha FREMM teslim alacak. Fransız Donanması’nda Aquitaine Sınıfı adıyla görev yapan bu gemilerden teslim alınacak olan ilki olan Normandy, denizaltı harbi konfigürasyonunda 2019 yılında, son iki gemi olan Alsace ve Lorraine de hava savunma konfigürasyonunda olacak ve 2021 ile 2022 yıllarında teslim alınacak.

Vira Haber