Boğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti
İstanbul Boğazı'ndan 6 yıl sonra ilk kez Suriye bayraklı bir gemi geçti. Boğaz geçişini 2 saatte tamamlayan "Souria" adlı kuru yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.
6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya’ya gitmek için Karadeniz’e açıldı.
Geçtiğimiz günlerde Suriye’den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen ’Souria’ adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.
Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz’e açılıp Rusya’nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.
Geminin özellikleri
IMO: 9274331
MMSI: 468392000
Çağrı İşareti: YKRK
Bayrak: Syria [SY]
AIS Gemi tipleri: Cargo
Brüt Tonaj (GRT): 9611
Detveyt: 12716 t
Tam Boy x Tam Genişlik: 138.07m × 21m
Yapım Yılı: 2004
Vira Haber
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