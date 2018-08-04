İzmir’in Aliağa ilçesinde 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü kuru yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Geminin yükünü boşaltıktan sonra söküme gideceği belirtildi,

Aliağa ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası civarından Aliağa’daki limana seyir halinde olan Marshall Adaları bandıralı 6 bin 221 grostonluk bin 800 ton buğday kepeği yüklü dev kuru yük gemisinden yangın ihbarı alındı. Buğday kepeğinde çıkan yangında ‘Koza’ adlı gemiden dumanlar yükseldi. Buğday kepeğinin içten içe yandığı öğrenilirken, bölgeye hemen Aliağa Liman Başkanlığı tarafından üç adet römorkör sevk edildi.

Yükü boşaltıldıktan sonra gemi sökülecekti

Bölgede emniyet tedbirleri alınırken, Aliağa Limanı'nda yükünü boşalttıktan sonra söküm işlemi yapılması planlanan geminin tehlike nedeniyle gemi söküm tesislerine yönlendirildiği ifade edildi.

Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ne çekildi

Bu arada yangının arızası nedeniyle bir süredir Aliağa açıklarında demirli bulunan ve seferden alınarak gemi söküme yönlendirilen 6 bin 221 grostonluk kuru yük gemisi Koza'nın yaklaşık bin 800 ton buğday yüklü ambar bölümünde çıktığı belirtildi

Aliağa Liman Başkanlığı'nın sevk ettiği itfaiye römorkörlerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmasının ardından gemi, söküm için Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ne çekildi.

Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, yangınla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, "Alev alev değil içten içe olan bir yangın. Limana yanaştırılıp tahliye edildikten sonra gemi söküme gidecekti. Ancak yangın nedeniyle emniyetli görmedik. Direk gemi söküme yanaştırdık. Bizim tahminimize göre ambarları havalandırmadıkları için yanma başlamış. Korkulacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Geminin özellikleri

IMO: 9310343

MMSI: 538002164

Çağrı İşareti: V7GS3

Bayrak: Marshall Is [MH]

AIS Gemi tipleri: Cargo

Brüt Tonaj (GRT): 6221

Detveyt: 8935 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 129.96m × 17.7m

Yapım Yılı: 2004

Vira Haber