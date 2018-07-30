Tatvan'da tekne yanaşma yerleri yapılacak

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılması planlanan tekne yanaşma yerleri için incelemelerde bulunuldu.

Tatvan Belediyesi tarafından Kale Mahallesi ve Kıyıdüzü mevkiinde yapılacak olan iki ayrı tekne yanaşma yeri için çalışmalar devam ediyor. Tekne Yanaşma Yeri Projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan ile teknik heyet Tatvan'ı ziyaret etti. Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş tarafından karşılanan heyet, tekne yanaşma yerleri ve iskelelerin kurulacağı alanlarda incelenmelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından detayları görüşmek üzere Tatvan Belediyesine geçen heyet üyeleri, burada Tatvan Belediye Başkan Vekili Abdulbaki Menteş ile toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında proje ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Menteş, Tatvan'a 2 adet tekne yanaşma yeri kazandırılacağını ifade ederek, bunu 2018 yılı içinde tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı planladıklarını söyledi. Menteş, "Bu proje sayesinde Van Gölü'nün Tatvan sahiline 2 adet tekne yanaşma yeri kazandırmayı planlıyoruz. Proje kapsamında Kale Mahallesi'ndeki Polis Kampı yanına ve Kıyıdüzü mevkiinde olmak üzere iki adet tekne yanaşma yeri yapılacak. İhalesi yapılmış ve sözleşmesi imzalanmış proje çerçevesinde belirlenen yerlere tekneler yanaşacak ve aynı zamanda burada yüzme amaçlı olarak da kullanılabilen ahşap iskele yapılacak. Bu vesile ile projenin hemşerilerimize ve güzel Tatvanımıza hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Vira Haber