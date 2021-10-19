Beşiktaş Yoğun Programa Hazırlanıyor

Galip Gelmesini Bildiler

Sergen Yalçın yönetiminde geçtiğimiz yıl adeta yoktan bir şampiyonluk elde eden ve ortaya koymuş olduğu güzel futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Beşiktaş, son haberler kapsamında Sivasspor ile oynamış olduğu maçta aldığı galibiyet ile yeniden zirvede yer almanın hesaplarını yapmaya başladı.

Önce Adana Demirspor, ardından Altay ve son olarak Ajax maçında puan ve puanlar kaybeden siyah beyazlılar, bir ara beraberliğe gelen Sivasspor karşılaşmasında galip gelmesini bildi ve yeniden taraftarlarını sevindirdi. Bu sene özellikle birçok oyuncusunun sakat olmasından dolayı kadro kurmakta büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, milli takım arasını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Çünkü kendilerini oldukça zor takımların yer aldığı bir fikstür beklemekte.

Üst Üste Birçok Zorlu Maça Çıkacaklar

Haber365 sitesine göre siyah beyazlılar, milli maçların sona ermesinden sonra İstanbul'da deplasmanda Başakşehirspor ile karşı karşıya gelecek. Hocaları ile yollarını ayırmış olan takım, Emre Belözoğlu yönetiminde sahaya çıkacak. Sonraki mücadele ise Galatasaray derbisi olarak dikkat çekiyor. Takımın bu iki maçı kayıpsız atlatmak istemesi ilk hedeflerin arasında yer almakta.

Bunun sonrasında ise ligin en iyi ekiplerinden birisi olarak dikkat çeken ve geçen hafta deplasmanda kazanan Hatayspor ile deplasmanda oynanacak olan zorlu bir maç söz konusu. Beşiktaş bunların ardından lige ara vererek, Avrupa arenasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ardından Trabzonspor, Alanyaspor ve son olarak Ajax maçları ile zorlu dönem tamamlanmış olacak.

Amaçlar Belli

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sergen Yalçın, takımının hedefini net bir biçimde ortaya koyarak şunları söyledi; her ne kadar birçok oyuncumuz sakat olsa bile hem ligde zirveye çıkmak hem de Avrupa'da üst tura ulaşmak istiyoruz. Bunu yapabilecek kadro kalitesine sahibiz, dedi.