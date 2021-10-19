Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da savunma tatbikatı yaptı

ABD ve NATO, Rusya'nın uyarılarına rağmen Ukrayna ve Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini sürdürürken Rus ordusu, birliklerini olası senaryolara karşı hazır tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre bu bağlamda, Rusya Karadeniz Filosu'na ve Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı birlikler Kırım'da yeni bir tatbikat düzenledi.

BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarda bulunan deniz piyadeleri, filoya ait uçak ve gemilerin koruması altında büyük indirme gemilerinden indirme operasyonu yaparak kıyı bölgesini ele geçirdi ve sözde düşmanın mevzilerine kadar ilerledi.

Karadeniz Filosu'na bağlı kıyı savunma birliklerinin yanı sıra Güney Askeri Bölgesi'nin tankçı, topçu ve motorize birlikleri de, deniz topçu birliklerinin püskürtülmesini sağlayarak indirme yapan birliklere ateş açtı.

Tatbikata Karadeniz Filosu, Güney Askeri Bölgesi ve Hazar Filosu'na bağlı yaklaşık 8 bin asker, 350 civarında silah ve askeri teçhizat katıldı.

Vira Haber