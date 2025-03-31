Beşiktaş'ta Sahil Denizanalarıyla Kaplandı

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan denizanalarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"Yüzeyde oldukları için gözüküyor, akıntı kuzeyden güneye gider yüzeyde"



Vira Haber