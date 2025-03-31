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Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor

Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor

Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın (31.03.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Salı (01.04.2025) günü sabah saatlerinde güneyinde yer yer 9 bofor kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (01.04.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber


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