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Beykoz'da Tekne Yangını

Beykoz'da Tekne Yangını

İstanbul Beykoz'da demirli bir teknede yangın çıktı. Çevredeki teknelere sıçramadan söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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AA'nın haberine göre, Göksu Deresi'nde bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekneden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, teknede hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vira Haber

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