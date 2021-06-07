Küçükçekmece'de Bir Tekne Alabora Oldu, 4 Kişi Kurtarıldı

Olay akşam saatlerinde Menekşe Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, sahilden denizin açıklarına çıkan bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

İçinde 4 kişinin bulduğu teknenin battığını görenler, durumu ekiplere haber verdi. Sahilden çıkan başka bir tekne, denizde bulunan 4 kişiyi kurtararak sahile getirdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tekneden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu olay yerine gelen ambulansta kontrol edildi. Teknenin batma sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Vira Haber