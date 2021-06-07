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Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kınalıada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre uzunluğundaki tekne Kıyı Emniyetine bağlı ekiplerce kurtarıldı

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Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla Kınalıada İskelesi’ne emniyetle bağlandı.

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Vira Haber

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