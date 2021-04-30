Beymelek Koyu ‘Hassas Alan’ İlan Edildi

Birinci derece doğal sit alanı olan, mavi yengeçlerin yaşam alanı Beymelek kıyı bandı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsüne yükseltildi.

Antalya’nın Demre ve Finike ilçeleri sınırındaki Beymelek kıyı bandı daha hassas korunacak. 22 yıl önce ‘birinci derece doğal sit alanı’ ilan edilen Beymelek kıyı bandının koruma statüsü yeniden değerlendirilerek, Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘kesin korunacak hassas alan’ seviyesine yükseltildi.

DOĞAL SİT ALANI

Beymelek kıyı bandı Antalya Koruma Kurulu tarafından 1999 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilmişti. 2010 yılında ise Koruma Bölge Kurulu kararıyla sınırları güncellendi. 2 bin 470 hektar büyüklüğündeki alanın merkezinde Beymelek Dalyanı yer alıyor. Demre Çayı’nın taşıdığı alüvyonların yığılması sonucunda oluşan dalyanın içinde iki küçük ada var.

MAVİ YENGECİN VATANI

Göçmen kuşların kışlama ve yaşam alanı olan lagünde 30’un üzerinde kuş türü yaşıyor. Türkiye’de canlılığını koruyan ender sulak alanlardan biri olan lagünde çipura, levrek, sargoz, 6 kefal türü, mırmır, yılan balığı başta olmak üzere 20’nin üzerinde balık türü yaşıyor. Lagünde yaşayan ‘mavi yengeç’ de bölgeye özgü olan ve dünyada az bulunan bir canlı türü olarak öne çıkıyor.

BALIK ÜRETİMİ

Denizde üreyen balık türleri ve mavi yengeçler, nisan-ağustos döneminde, yavru olarak Beymelek Dalyanı’na giriyor. Yavrular, yaz döneminde sürüler halinde dalyanda gezip, besleniyor. Buradaki balıklar belirli büyüklüğe gelince ekim ayı başından itibaren dalyanın ağzında kurulan kuzuluklara giriyor. Kuzuluğa giren balık türlerinden çipura ve levreklerin büyükleri, anaç olarak yavru balık üretiminde kullanılıyor. Balık türlerinin bir bölümü, yeniden üreme yapmaları için tekrar denize bırakılıyor.

Vira Haber