Hayalet Ağlar Geri Dönüştürülerek Beyaz Eşya Üretilecek

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi ile Balıkesir Marmara Adaları Bölgesinde 25 lokasyondan çıkarılacak 95 basketbol sahası büyüklüğündeki 40 bin metrekare hayalet ağ ile sucul ekosisteme önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Çıkarılacak ağlar geri dönüştürülerek ikincil plastik hammadde olarak ülke ekonomisine kazandırılacak.

Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci'nin girişimleri ile Temmuz 2020'de başlayan Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, dalgıçlar eşliğinde yapılan ön çalışmalar neticesinde tespit edilen 25 lokasyonda gerçekleşiyor.

Çalışmaların tüm parametreleri, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından değerlendirilirken, Doç. Dr. Dilek Türker, Su Ürünleri Mühendisi Abdulkadir Ünal, Dr. Ahmet Öztener, Uzman Biyolog Kadriye Zengin tarafından hazırlanan proje raporu ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan uygunluk onayı aldı.

Çıkarılacak ağların bertaraf tesislerinde imha edilmesi yerine, ikincil hammadde olarak sanayide kullanılmasını, ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği projede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da "plastik nitelikli olan atıkların atık kodlarına uygun olarak ekonomiye tekrar kazandırılması" için onay verdi. Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi kapsamında çıkarılacak olan hayalet ağlar, geri dönüşüm firmalarında dönüştürülerek beyaz eşya üretiminde kullanılacak.

HER YIL 640 BİN TON HAYALET AĞ DENİZLERE TERK EDİLİYOR

Balıkçıların, avlanırken ağlarını deniz dibindeki kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda kaldığı hayalet ağlar uzun bir mesafe boyunca, yıllarca akıntıyla sürüklenerek ve önüne gelen her şeyi tam bir katil gibi avlayarak hareket ediyor. Küçük balıkları yakalayıp onların avcılarını da bölgeye çeken ağlar, köpek balıkları, deniz kuşları gibi her yıl milyonlarca hayvanı öldürmekten sorumlular. Hayalet ağlar, canlı mercanları dolaştırarak, resifleri boğarak ve resif ortamlarına parazitleri ve istilacı türleri çekerek daha fazla hasara neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre, her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor ve 100 metrelik hayalet ağ, en az 300 deniz canlısının ölümüne sebep oluyor.

SUCUL EKOSİSTEM TEHDİT ALTINDA

Sağlamlıkları ile öne çıkan ağların üretiminde kullanılan plastiklerin insan hayatının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Şenmak Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci, üstün özellikleri sebebiyle insan hayatına değer katan plastiklerin yanlış ve bilinçsiz kullanılması sonucu çözünüp kaybolmasının uzun yıllar alabildiğine dikkat çekerken, bu durumda yapılması gerekenin, plastiğin çöp olmasının önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Her geçen gün fakirleşen sualtı yaşama ve balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlamak için yola çıktıklarını belirten Semerci: "Balıkesir'in Marmara Adalar Bölgesindeki 25 noktadan hayalet ağları çıkararak sucul ekosisteme katkıda bulunacağız. Çıkarılacak ağ atıklarını atık olmaktan kurtarmak için geri dönüştürerek yeniden kullanımını sağlayacağız. Projemizle hem denize borcumuzu ödeyelim hem de örnek olalım istiyoruz. Marmara Adaları Yapay Resif Projemiz ile çıkaracağımız yaklaşık 40 bin metrekare ağ, bir geri dönüşüm tesisinde proses edilecek ve bir beyaz eşya üreticisinde işlenerek günlük yaşamımızın ayrılmaz parçaları olan beyaz eşyaya dönüşecek." açıklamasında bulundu.

SEMERCİ: "PROJE MARMARA DENİZİNDEN BAŞLAYARAK ÜLKE GENELİNE YAYILMALI"

Ülke nüfusunun yüzde 30'undan fazlasına ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi ve Marmara Denizi'nde çok büyük bir kentsel baskı ve ulaşım trafiği olduğuna dikkat çeken Semerci, hayalet ağların deniz tabanını örterek fauna ve floraya ciddi zararlar verdiğini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: "Son yıllarda azalan balık popülasyonuyla, bunun çok vahim bir konu olduğunu artık sadece bilmekle yetinmiyor, yaşıyoruz da. Projemiz ile kamuoyunda Marmara Bölgesi'nden başlayarak ulusal bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Denizlerimizde yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden hayalet ağlar, denizlerimiz ve türlerin popülasyonu için ciddi tehdit oluşturuyor, bu sorunun kaynağı biziz, biz çözmeliyiz."

Marmara Adaları Hayalet Ağlar Projesi, Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin desteği ile, Şenmak Makina'nın sponsorluğunda, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Vira Haber