Liman Başkanlığı Personeline Afet Eğitimi

Tekirdağ il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Vira Haber