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Liman Başkanlığı Personeline Afet Eğitimi

Liman Başkanlığı Personeline Afet Eğitimi

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

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Tekirdağ il Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ Liman Başkanlığı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Vira Haber

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