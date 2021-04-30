KOSDER'den Yeni Yönetmelikle İlgili Açıklama

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin (KOSDER) Karadeniz/Akdeniz çanağında taşımacılık faaliyetlerini yürüten çağın gerisinde kalmış, ekonomik ömrünü tamamlamış, can, mal ve çevre güvenliği açısından uygun olmayan Türk kosterlerinin yenilenmesi konusunda yaptığı çalışmalar tüm denizcilik camiamızın malumudur. 28 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” ile idaremiz; Türk deniz ticaret filosunun geleceği adına önemli bir karara imza atmış aynı zamanda derneğimizin faaliyetlerinin odak noktası olan “yaşlı kosterlerin yenilenmesi” hususunda umutların daha da yeşermesine imkân tanımıştır.

Türk denizcilik sektörü açısından sevindirici bir gelişme olarak gördüğümüz ve yapısal bir değişimi hedefleyen bu yönetmeliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu olmak üzere, denizcilikten sorumlu Bakan Yardımcımız Sayın Selim Dursun’a, Denizcilik Genel Müdürümüz Sayın Ünal Baylan’a ve idaremizin ilgili birimlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ülke ekonomimiz ve istihdamımıza da katkı sağlamak için çok önemli bir adım olan bu yönetmeliğin denizciliğimize hayırlı olmasını diliyor, devlet-özel teşebbüs iş birliğiyle inşa edilecek yeni gemilerin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtemel aksaklıkların da giderilerek sektörümüzün bütün temsilcilerine azami oranda katkı sunmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu

Vira Haber