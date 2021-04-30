12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları Setur Marinaları Desteğiyle Marmaris’te

Setur Marinaları desteğiyle 12.’si gerçekleştirilen Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Marmaris’te yeşil ile mavinin buluştuğu noktada, yüzlerce deniz ve yüzme sevdalısını bir araya getiriyor. Setur Marinaları şampiyonaya verdiği destekle 28 Mayıs günü seri olarak gerçekleştirilecek yarışlardan birini de ismiyle sahipleniyor. Yüzücülerin 1000 metrelik parkurda tamamlayacağı Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası saat 13.30’da düzenlenecek.

“Ortak tutkumuz; suya olan sevgimiz” sloganıyla, yüzme sporunu her yaştan insana sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışma, açık su yüzme branşı için mükemmel bir coğrafyada harika bir su sıcaklığında gerçekleştiriliyor. Denizi ve doğasıyla en güzel noktalardan biri olan Marmaris İçmeler’deki Martı Resort Hotel önünden start alan yarışlara, yüzme sporuna gönül vermiş, yüzmeyi hayatının bir parçası olarak yaşayan her yaştan herkes katılabiliyor. Turnuvada 11 yaşından 85 yaşına kadar sporcular farklı yaş kategorilerinde bir arada yüzebiliyorlar, hatta üç nesil bir arada yüzen sporcular da bulunuyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen yüzücüler için kayıtlar 17 Mayıs Pazartesi gününe dek devam ediyor.

Yüzme sporunun her yaşta yapılabilecek özel bir spor olduğunu geniş kitlelere ulaştırabilmek ve deniz sevgisini aşılamak amacıyla Setur Marinaları, Akdeniz çanağının en kapsamlı yüzme şampiyonası olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın 2015 yılından bu yana ana destekçisi ve şampiyonanın en çok ilgi gören yarışlarının isim sponsoru.

Vira Haber