Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs Sayısı Çıktı!

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mayıs ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen pandeminin denizcilik sektörüne olan etkisi ve yeşil mutabakat konularında değerlendirmeler yer alıyor. Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetler de okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar…

Vira Haber