UZMAR'ın KEGM İçin İnşa Ettiği Kurtarma-13 Römorkörü Teslim Ediliyor!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 165 yıllık denizcilik bilgi, birikim ve tecrübesinin UZMAR’ın yüksek mühendislik kabiliyeti ile bir araya geldiği Kurtarma-13 Römorkörü 10 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak göreve hazır hale geldi.

UZMAR tarafından Kıyı Emniyeti için inşa edilen Kurtarma-13 isimli römorkörün geçici kabul protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

29 Nisan Perşembe günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul’da düzenlenen törenle, geçici kabul protokolü Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ile UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ arasında imzalandı.

İmza Töreni pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, KEGM Kabul Heyeti üyeleri ve UZMAR Tersanesi’nden yetkililerin sınırlı sayıda katılımıyla gerçekleşti. UZMAR Tersanesi tarafından Türk Boğazları'ndaki emniyetin arttırılması, can ve mal güvenliğinin sağlanması için geliştirilen Kurtarma-13 römorkörünün, dünya klasmanında sınıfının en yüksek denizcilik ve manevra performansına sahip olduğu belirtildi.

''ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ TÜRK DENİZLERİNDE YAŞANABİLECEK TEHLİKELERE HAZIRLIKLI OLMAK!''

Protokol imzasının ardından konuşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, projede emeği geçen KEGM ve UZMAR Tersanesi ekiplerine teşekkür etti. Kurtarma 13 ve Kurtarma 14 Römorkörleri inşa projesinin bugüne kadar en memnun kaldıkları projelerden biri olduğunu belirten Genel Müdür Durmuş Ünüvar, gelecekte UZMAR ile işbirliklerinin devam etmesini dilediklerini, Kurtarma-14 Römorkörünün de teslimi ile birlikte Kıyı Emniyeti filosunun dünya standartlarında, üstün denizcilik kabiliyetlerine sahip römorkörlere sahip olacaklarını ekledi. Öncelikli görevlerinin Türk Denizlerinde yaşanabilecek kaza ve tehlikelere hazırlıklı olmak olduğunu söyleyen Durmuş Ünüvar, acil müdahale kabiliyetleri ile denizlerimizde emniyeti sağlama noktasında Kıyı Emniyeti filosuna yaptıkları bu katkının önemine değindi.

''DENİZLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLAYACAĞIZ!''

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ yaptığı konuşmada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın en değerli kurumlarından olan KEGM için böylesine önemli bir projeyi gerçekleştirebilmiş olmaktan gurur duyduklarını, bu projenin kendileri için bir prestij projesi olduğunu belirtti. UZMAR’ın iki kardeş römorkörün tesliminden sonra da ömür boyu destek hizmetleri kapsamında KEGM’nün her zaman yanında olacaklarını ekleyen A. Noyan Altuğ, RAstar 3200W serisi römorkörlerin yapımında dünya çapındaki uzmanlıklarını KEGM projesinde daha da ileriye taşıdıklarını, denizcilik kabiliyetleri ve donanımları en yüksek standartlarda olan bu römorkörlerin denizlerimizin güvenliğini en iyi şekilde sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Vira Haber