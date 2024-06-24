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Beymen Club Sailing Team Mavi Sulara Yelken Açıyor

Beymen Club Sailing Team Mavi Sulara Yelken Açıyor

Doğadan, sanattan ve spordan ilham alan dünyasıyla Beymen Club, bu yaz denizlere yelken açmaya hazırlanıyor.

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Deniz ve doğa tutkunlarıyla bir araya geleceği yeni macerasının heyecanını yaşayan Beymen Club, kendi ismiyle hayata geçirdiği  Beymen Club Sailing Team ile spora olan desteğini ve tutkusunu voleyboldan sonra yelkende de ortaya koyuyor.

Bosphorus Sailing Academy iş birliği ile kurulan Beymen Club Sailing Team, deniz ve yelken tutkunları ile yelken sporuna gönül verenleri buluşturmayı hedeflerken, yıl boyunca düzenlenecek yelken yarışlarında ve etkinliklerinde aktif görev üstlenecek.

 İlham veren moda markası olma misyonundan aldığı güç ile spora olan desteğine bir yenisini daha ekleyen Beymen Club, Beymen Club Sailing Team ile yelken sporuna da katkı sağlama amacını taşıyor.

Beymen Club, sporun ve modanın birleştirici gücüyle bu alanda yenilikçi ve ilham verici çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Vira Haber 

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