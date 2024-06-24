Bir Ay İçerisinde 14 Adet El Bombasının Bulunduğu Plaj Giriş Çıkışa Kapatıldı

Bombaların çıkarılması için özel ekiplerin gelmesinin beklendiği plajda bir ay içerisinde 14 adet el bombası bulunmuş oldu.

Olay, dün Isparta'nın Eğirdir ilçesi Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzmek için Eğirdir Gölü'ne giren bir vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit eden ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, plajı giriş ve çıkışlara kapattı. Suyun içerisindeki el bombalarının güvenli bir şekilde çıkarılması için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz ay da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulunmuştu. Böylece son bir ay içerisinde Eğirdir Gölü'nde toplam 14 adet el bombası bulunmuş oldu.

Vira Haber