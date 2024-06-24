Fethiye’de Teknede Yaralanan İki Vatandaşa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye

Fethiye açıklarında seyreden birisi özel diğeri gezi teknesinde iki kişi yaralandı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliyeleri yapılarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

Vira Haber