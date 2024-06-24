Fethiye’de Teknede Yaralanan İki Vatandaşa Sahil Güvenlikten Tıbbi Tahliye
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknede yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
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Fethiye açıklarında seyreden birisi özel diğeri gezi teknesinde iki kişi yaralandı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yaralanan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliyeleri yapılarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti.
Vira Haber
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Etiketler : Fethiye, Tekne, Sahil Güvenlik, Tıbbi Tahliye
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