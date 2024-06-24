Kocaeli Deniz Ulaşımında Yaz Sefer Tarifesine Geçildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz seferlerinde yaz sefer tarifesine geçti. Uygulama bugün başlayacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşımda vatandaşları rahatlatacak uygulamalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer uygulamasına geçiliyor. 4 hatta 90 seferle 8 yolcu iskelesinde hizmet verilmekte olan yolcu vapuru seferlerinde 24 Haziran Pazartesi günü itibariyle yaz sefer tarifesi uygulamasına geçilecek. Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz sefer tarifesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, internet sitesi ve E-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz Ulaşımı, Yaz Tarifesi, Ulaşım, Yaz
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