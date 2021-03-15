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Beyşehir Gölü'nde Av Yasağı Başladı

Beyşehir Gölü'nde Av Yasağı Başladı

Beyşehir Gölü'nde 3 ay sürecek su ürünleri av yasağı başladı.

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Mart'ta başlayan balık av yasağının 16 Haziran 2021 tarihine kadar süreceğini açıkladı.

Av yasağının başlamasıyla ile birlikte gölde su ürünü avlanması yapılamayacak.

Balıkçılar da yasağın başlaması nedeniyle faaliyetlerine ara verdi. Beyşehir ilçe merkezinin kıyısında avcılar teknelerini Jandarma Burnu Mevkisindeki limanlara çekti.

Balık av yasağı döneminde kaçak balık avının önüne geçebilmek için de denetimler sıklaştırılacak.

Vira Haber

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