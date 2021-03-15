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Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.​​​​​​​

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Boncuklu Koyu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları 8,5 metrelik tekneden kurtarılan üç kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

Vira Haber

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