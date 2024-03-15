Beyşehir Gölü'nde Av Yasağının Son Gününde Sıkı Denetim

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Beyşehir İlçe Müdürümüz Hüseyin Özver ve Su Ürünleri Kontrol ekiplerimiz tarafından Beyşehir gölünde denetimler devam etmektedir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamında ilçemizdeki balık alım kantarları, balıkçı tekneleri, perakende satış yerleri ve balık işleme tesisi denetlenmiştir. Denetimlerinde ağ gözü açıklığı kontrolü, ruhsat ve belge kontrolü yapılmış, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp-yapılmadığı kontrol edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Su ürünleri kontrol ekiplerinin yasağın başlamasının ardından da yasak döneme ilişkin denetimlerin yürüteceği belirtildi.

Vira Haber