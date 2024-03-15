Çanakkale'de Batan Bottaki Düzensiz Göçmenler Dron İle Aranıyor

Batan bottan denize düşen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hem denizden hem de havadan dron ile aranıyor.

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.

Kurtarma devam ederken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan tarama yapıyor.

Vira Haber