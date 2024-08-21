Beyşehir Gölü’nde Balık Boy Yasağı Denetimleri

Beyşehir Gölü'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere bir yenisi daha eklendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yürütülen denetimlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile su ürünleri kontrol ekiplerinin katıldığı belirtilerek, "Gölde yürüttüğümüz denetimlerimiz devam etmektedir. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu kapsamında ilçemizdeki balık alım kantarları ve balıkçı tekneleri denetlenmiştir. Denetimlerinde ruhsat ve belge kontrolü yapılmış, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp-yapılmadığı kontrol edilmiştir. Sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu tekrar hatırlatır, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon dileriz" denildi.

Vira Haber