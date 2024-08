Sinop, Türkiye'nin Yine 'En Mutlu İli' Seçildi

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, Sinop yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında 1. sırada yer aldı. Sinop'un en mutlu 1. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı ve doğası öne çıkıyor. Şehirde yaşayan vatandaşlar, bu özelliklerin mutluluğun temel kaynakları olduğunu ifade ediyor.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, kentin insanlarının sorunların içerisinde mutlu yaşamayı bildiğini belirterek, “Hak eden ile bu unvan geri döndü. Bence bu listeye baktığımızda gerçekten bu unvana yakışan kent Sinop. Kente baktığınızda ve insanlarına baktığınızda 'evet, gerçekten biz gittik ve insanlar gerçekten mutluydu' denilen il Sinop. 2014 yılından beri yanlış bilmiyorsam herhalde 7'nci kez oldu. Neden mutlu? Çocuk gözüyle bakalım. Bir deniz kenarı yanındaki küçük bir kasabada denize girilebilecek her gün bir liman bulabilmek, her gün bir plaj bulabilmek, kumda denize girebilmek, ücretsiz denize ulaşabilmek, ücretli işletmelere ulaşabilmek, güzel tesisler ve güzel balıkçı barınağı. Kentimizin bazı problemleri olabilir ama bizim insanımız sorunların içerisinde de mutlu yaşamayı biliyor. O yüzden unvan hak ettiği ile geri döndü” dedi.

Sinop'ta yaşayan Arslan Pehlivanlı, “Mutluluğumuza mutluluk katıyoruz. Yazın burada bulunan trafik problemi de olmasa artık o da buranın incisi diyeceğiz ama maalesef trafiği de çözme şansımız yok gibi gözüküyor. Gelen kimsenin de buna bir çözüm bulacağını sanmıyorum. Onun dışında sessiz, sakin bir şehir. En güzeli de güvenlik problemi olmadan geceli, gündüzlü rahatça yiyip, içebileceğin, denizine girebileceğin güzel bir kentimiz” diye konuştu.

Almanya'dan Sinop'a gelen Nurcihan Keskin ise “Gerçekten Sinop doğasıyla, deniziyle, insanıyla her şeyiyle çok güzel bir şehir. Sinop'tan herkese sevgiler, selamlar. Gerçekten ben çok mutluyum. İyi ki seçilmiş bizim şehrimiz. Burada doğmadım ama köklerim burada” ifadelerine yer verdi.

Vira Haber