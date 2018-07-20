Beyşehir Gölü'nde yasak ağ operasyonu

Beyşehir ilçesinde, avcılıkta kullanımı yasak olan 38 bin metre misine ağı ele geçirildi.

Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonunun açılmasının ardından Beyşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

Gölde boy limiti altında avcılığın önüne geçmek için mesai yapan balıkçı teknelerini denetleyen ekipler, göl sularına av yapmak için serilen yasak ağları da topladı.

Bu kapsamda denetlenen balıkçı teknelerindeki ağ gözü açıklığı limitlerine uygun olmayan ağlar ile göle serilen toplamda uzunluğu 38 bin metreye ulaşan yasak ağları toplayarak el koyan ekipler, tekne sahiplerine ise su ürünleri kanununa muhalefetten idari para cezası uyguladı.

Gölde avda kullanımı yasak olan misine ağlarına yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.

Vira Haber