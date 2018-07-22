Manuel yatakların kullanımının zor olması ve hasta için zorlayıcı olmasına sonucu yeni bir hasta yatağı ihtiyacı doğmuştur. Bu hasta yatağı ihtiyacı elektrikle çalışan modelle son bulmuştur. Dünyada oldukça yaygın olan elektrikli hasta yatakları son yıllarda ülkemizde de tercih edilen bir ürün olmuştur. Elektrikli hasta yatakları hem kullanımı kolay hem de hastanın sağlığı için özel bir yatak türüdür. Felçli ve yatalak bir hastanız var ise onun için üretilen bu özel yatak türünü kullanmanızı öneririz. Hastanız evinde rahatça hastanedeki konforlu yatakların keyfine sürerek tedavi süreci geçirecektir.



Elektrikli hasta yatağı hareket etme özelliğine sahip olan ve hastanızı sabit bir şekilde yatmaktan kurtaran özel bir yatak çeşididir. Elektrikli hasta yataklarının hareket etmesini sağlayan motorudur. Elektrikli yataklarda yatağın alt kısmına motor takılır ve bu motor bir kabloyla prize bağlanarak yatağın hareket etmesi sağlanır. Yatak motor sayesinde belli başlık hareket yapabilmektedir. Bu hareketlerin kontrolü için yine motora bağlı olan bir kumanda bulunur. Bu kumandadaki tuşlara basarak motoru istediğiniz şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bu kumanda da piller bulunur ve bu piller sayesinde elektrik kesintilere karşın yatağınız çalışmaya devam etmektedir. Elektrikli hasta yatakları hastanızın temel ihtiyaçlarını karşılama da oldukça etkili ve sağlıklı bir yataktır.



Ülkemizde elektrikli hasta yatağı üretimi oldukça yaygındır. Elektrikli yataklarda kullanılan motorun ise ülkemizde henüz üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle yataklarda kullanılan motor yurt dışından getirtilmektedir. Yurt dışından getirtilen motor ülkemizde yataklara monte edilmektedir. Ülkemizde elektrikli hasta karyolası modelleri iki motorlu, üç motorlu ve dört motorlu modelleridir. Bu modellerin tamamında motor bulunur ve elektrikle hareket etmektedir. Ekonomik bir model tercih etmek isteyenler iki motorlu modeli tercih edebilirler. En fonksiyonlu ve kaliteli model ise dört motorlu modeldir. Üç motorlu model ise hastanelerde kullanılan ve oldukça kaliteli ve sağlıklı bir üründür. Elektrikle çalışan tüm hasta karyolası modellerimiz hastanızın sağlığı ve konforu için oldukça etkili modellerdir.



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