Navantia, Suudilere 5 korvet inşa edecek

İspanya’nın Navantia Tersanesi, Suudi Donanmasına beş korvette teslim etmek için 1,8 milyar avroluk bir sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan Krallığı, beş adet korvet yapımı işini böylece İspanya’ya vermiş oldu. Bu, 1,8 milyar Euroluk ihale İspanyol kamu tersaneleri tarihinde yabancı bir kullanıcıdan gelen en büyük sipariş aynı zamanda.

Program, 2018'in sonunda başlayacak ve son gemi 2022'de teslim edilecek. Buna ek olarak, Navantia beş yıl boyunca ilk beş geminin teslimatından itibaren, beş yıllık opsiyonla, Yaşam Döngüsü Desteğinden sorumlu olacak.

Vira Haber