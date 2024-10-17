Beyşehir Gölü'ndeki Balıkçı Tekneleri Denetlendi

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, balıkların yaşam alanlarının korunması ve balık avcılığının sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesini sağlamak amacıyla göl kıyısındaki ticari ruhsatlı balıkçı teknelerinin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren balık alım kantarları ile perakende satış yerlerini de denetledi. Avı yapılan balıkların boylarını ölçen ekipler, balıkçıların belgelerini de inceledi. Yapılan denetimde, balıkçı tekneleri ve sahil şeridi detaylı bir şekilde incelendi. Denetim sırasında, teknelerde bulunan av malzemeleri ve diğer su ürünleri ekipmanları kontrol edildi. Ayrıca balıkçılarla yapılan görüşmelerde, su ürünleri mevzuatına uygunluk konularında bilgilendirme yapıldı.

Yürütülen denetimlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Denetimlerimizde ruhsat ve belge kontrolü, ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp-yapılmadığı da kontrol edilmiştir. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerimizdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir. Sazan balığı için 40 santim, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 santim ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu tekrar hatırlatır, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon dileriz.”

Vira Haber