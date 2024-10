Göl Kurudu Çöle Döndü

Metrelerce çekilen gölün havadan görüntüsü, kuraklığı gözler önüne serdi. Dünyaca ünlü Deveci Armudu'nun yetiştiği tarlalar son hasat öncesi gölün kuruması yüzünden sulanamadı.

Uludağ'dan gelen sularla beslenen ve Bursa ovasının sulama ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 3 bin dönüm büyüklüğündeki göl kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Çekilen sular nedeniyle susuz kalan toprakta çatlaklar oluştu. Ayrıca ovaya kurula fabrikalar tarafından kurulan sondajlar, yeraltı sularını da kurutma noktasına getirdi. Bu yıl sezonun son sulamasını yapamadıklarını söyleyen armut üreticileri gelecek yıl herhangi bir önlem alınmaması durumunda üretim yapamayacaklarını belirtti.

“Susuzluk sorunu had safhada”

Gelecek hafta Deveci Armudu hasadına başlayacaklarını söyleyen İğdir Mahallesi Muhtarı Ercan Sakın, hasat öncesi son sulamayı kuraklık nedeniyle yapamadıklarını söyledi. Gelecek yıl için önlem alınmasını isteyen Sakın, “Deveci Armudu hasadımız başlamak üzere. Susuzluk çekiyoruz. Gölbaşı'ndan binbir uğraşla su getiriyoruz. Ama getirdiğimiz su üç gün, dört gün suladık, yine bitti. Haftaya hasada başlayacağız. Son sulanması yapılamadı. Susuzluk sorunu had safhada. Yetkililer Gölbaşı'na gelip incelemeler yaptı. Daha sonra kanallara gelip inceleme yaptılar. Kanallara kapak yapılmasını istedik. Bu şekilde suyu daha tasarruflu kullanacağız. Umarız seneye aynı sorunları yaşamayacağız” şeklinde konuştu.

Fabrikalar yer altı sularını da kurutuyor

Gölbaşı kadar yer altı sularının da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sakın, “Gölden su çekilerek vahşi sulama yapılıyor. Gölün çekildiği kısımları tarla açıp ekim yapıyorlar. Durumu yetkililere bildirdik. Seneye buna da bir son vereceğiz. Orada 7 kişi ekim yapacak diye burada 10 köy su sıkıntısı çekiyor. Yeraltı sularımız da azaldı. Her geçen sene de azalmaya devam ediyor. Çevredeki fabrikalar en büyük etkenlerden biri. Fabrikaların vurduğu sondajla biz çiftçilerin vurduğu sondaj bir değil. Bütün yeraltı sularını çekiyorlar. Burası dünyanın en iyi ovalarından biri. Kaçak yapılarla da mücadele ediyoruz. Cezalar yazılıyor ama önüne geçilemiyor. Fabrikaların kimyasalları nedeniyle sular kirleniyor, balıklar ölüyor. Suyumuz bitiyor, azalan su nedeniyle yine balık ölümleri çıkıyor. Ancak kapalı kanal sistemi ve baraj olursa bu sorunu çözebiliriz” dedi.

