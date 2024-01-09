Beyşehir’de Küçük Ölçekli Balıkçılar Destekleniyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yılda da küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi projesinden deniz ve Beyşehir Gölü gibi iç sularda tatlı su avcılığı faaliyeti yürüten gemi ve teknelerin de yararlanacağı belirtilerek, “Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamındadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacağı vurgulanarak, “Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olan gemilere 3 bin 500 lira, 5-7,99 metre arası gemilere 4 bin 250 lira, 8-9-99 metre arası gemilere 5 bin 250 lira, 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm iç su balıkçı gemilerine ise 6 bin lira ödenecektir. Destekleme başvuruları 8 Ocak 2024 günü başlayacak ve destekleme müracaatlarının SUBİS’e kayıt edilmesi için son tarih 16 Şubat 2024 günü mesai bitimi olacaktır” denildi.

Vira Haber