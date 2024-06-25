Beyşehir’de Profesyonel ve Amatör Avlanma Sıkı Takipte

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avlanma sezonunun başlamasının ardından avı yapılan balıkların boy denetimleri gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekiplerinin Beyşehir Gölü’nde serbest av döneminde de denetimleri sürüyor. Su ürünleri av yasağının sona erip yeni avlanma döneminin başlaması ile birlikte denetimlerini sıkılaştıran ekipler, göl kıyısındaki balık alım kantarlarında balıkların boy limitine uygun olarak avlanıp avlanmadığının kontrollerini gerçekleştirdi.



Amatör avcılık da takip altında

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver’in de eşlik ettiği denetimlerde su ürünleri kontrol ekiplerince Beyşehir Gölünün yanı sıra ilçe sınırları içerisindeki göletlerin de sportif amatör avcılık yönünden de denetlendiği belirtildi. Açıklamada, balık alım kantarlarının denetlendiği ifade edilerek, “İlçemizde bulunan göletlerde ve Beyşehir gölünde su ürünleri denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Amatör olta balıkçılığı için göletlerde kişi başı 4 adet, Beyşehir Gölünde kişi başı 1 adet oltaya izin verilmektedir. Sazan balığı için 40 santim, sudak balığı ve kadife sazanı için 26 santim ve tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu hatırlatır, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir av sezonu dileriz” denildi.

Vira Haber