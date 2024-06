Emekli Çift 7 Metrelik Tekne ile Türkiye Turunda

41 yıldır hayalini kurduğu tura eşi ile birlikte çıkan Adem Koç, 2 yıl sürecek olan tekne turunu evliliklerinin 41. yılında tamamlamayı hedefliyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Adem Koç ile 65 yaşındaki eşi Necla Koç, 39 yıl önce evlendi. Evliliğinin ardından çalışmak zorunda kalan ve işi nedeniyle denizden uzak kalan Adem Koç, yıllardır tekne ile Türkiye'nin kıyılarını gezme hayali kurdu. Çocukluk ve gençlik dönemlerinde babası ile balıkçılık yapan Adem Koç, emekli olduğu 2008 yılında 5 metrelik tekne alarak, hayalini gerçekleştirmek için tek başına Ordu'dan yola çıktı. Aile hasreti ve tek başına olmanın zorluğu gibi nedenlerden Balıkesir'in Edremit'in Akçay sahiline kadar gidebildi. Burada Türkiye turunu yarım bırakan Adem Koç, hayalini gerçekleştirebilmek için bu kez eşinin emekli olmasını bekledi. Süreçte yaşanan pandemi gibi çeşitli nedenlerden 16 yıl daha hayalini erteleyen Adem Koç, yaptırdığı 7 metrelik tekne ile 12 Haziran 2024 tarihinde eşiyle Ordu'dan yola çıktı.

Tam 41 yıl sonra hayalini gerçekleştirmek için ikinci kez deniz yolculuğuna başlayan Adem Koç, 12 gün süren yolculuğun ardından Bartın'ın Amasra ilçesine ulaştı. Çift, bir gece konakladığı Amasra Limanı'nda bulunan balıkçı tekneleri sahipleri, çalışanları, bölge esnafı ve ilçe halkının yoğun ilgisini gördü. Teknede yatıp kalkan çift, bölgedeki tarihi, kültürel yerleri de gezdi. Çift bir sonraki gün ise Türkiye'nin en uzun nehir taşımacılığının yapıldığı akarsuyu olan Bartın ırmağına da gelerek, Bartın'ı da gezdi.



Tekne turu 2 yıl sürecek

Başladıkları turun 2 yıl süreceğini söyleyen Adem Koç, ilk yılda 4 aylık Türkiye'nin sahillerini gezeceklerini, ikinci yılda ise Türkiye'nin deniz hudutlarını görmek istediklerini ifade etti. Bu yılki Eylül ayının sonlarına doğru Hatay'ın Samandağ ilçesine giderek ilk yılki turu tamamlamayı arzuladıklarını vurgulayan Adem Koç, ilk etabın tamamlanmasının ardından tekneyi kış mevsiminde Akdeniz'de bırakarak, otobüsle Ordu'ya dönmeyi planladıklarını kaydetti. Adem Koç, evliliklerinin 41. yıl dönümünde yani 2025 yılında ise tekneleri ile Akdeniz'den yola çıkarak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan sınırlarını görerek, turu tamamlamak istediklerini anlattı.

Çocukluk ve gençlik yıllarını denizde geçiren Adem Koç, 29 yaşında başladığı işi nedeniyle denizden ayrı kaldığını ama unutamadığını ifade etti. 25 yıl boyunca denize kavuşma hayali ile çalıştığını kaydeden Adem Koç, "Biz balıkçı aileyiz. 7 yaşından itibaren balıkçılık yapıyorduk. Ağlarımız vardı. Bu 7. teknem. Bu arada 2 yıllık yüksekokulu bitirdim. Elektrik teknikeriyim. 29 yaşında TEDAŞ'a işe girdim. Hep de iç bölgelerde çalıştım. Denizden uzaklaşınca, deniz aşkım dinmedi. İşi bitirip, emekli olunca böyle bir yolculuğa çıkmayı düşündüm. Bu düşünceyi unutamadım" ifadelerini kullandı.



25 yıl sonraki ilk denemesinde başarısız oldu

2008 yılında emekli olan Adem Koç, 5 metrelik tekne ile 25 yıldır hayalini kurduğu Türkiye turunu gerçekleştirmek için harekete geçti. Yaşadığı zorluklar nedeniyle hayali de yolculuğu da yarıda biten Adem Koç, "2008'de 5 metrelik tekne ile Ordu'dan Edremit Akçay'a gitme maceram oldu. Yalnızdım, zor şartlar vardı, Türkiye turunu bitiremedim. Ama kafama koymuştum, bu turu bitirmek istiyordum. Hazırlıklarımı tamamladım. Araya pandemi girdi anca turumuza başlayabildik" ifadelerine yer verdi.



"Türkiye'nin kıyılarını karış karış gezen adam olmak istiyorum"

41 yıllık hayali için defalarca kez yola çıkmaya niyetlenen Adem Koç, süreçte yaşanan pandemi, teknenin küçük olması, sınır ötesi operasyonlar ve savaşlar gibi çeşitli sebeplerden hayalini defalarca kez ertelemek zorunda kaldığını vurguladı. 16 yıl süren hazırlığın ardından 12 Haziran'da yola çıkan Adem Koç, çıktığı ikinci seferinde hayalinin ilk etabını 4 ayda tamamlamak istiyor. Çiftin 2 yıl içerisinde toplamda 8 ay sürecek olan deniz yolculuğu 2025 yılı Ekim ayında tamamlanacak. Adem Koç, "Türkiye'nin bütün kıyılarını karış karış gezen adam olmak istiyorum. Bunu daha önce yapan oldu mu bilmiyorum. Ama Yunanistan ile aramızdaki adaların da etrafında turlayarak, görmek istiyorum" dedi.



"Maceralarını kitap yazarak anlatacak"

Koç, yolculukta yaşadığı maceralarını da kaleme aldığını ifade ederek, yolculuk sonunda tuttuğu günlükleri kitap halinde dönüştüreceğini ifade etti. 12 günlük yolculukta bile bir kitap yazacak kadar hatıra biriktirdiklerini söyleyen Adem Koç, emekli olan herkese çeşitli uğraşlar edinmeleri için örnek olmak istediğini de anlatarak, "Yaşadığım maceraları, hatıraları her gün günlüğüme yazıyorum. Şu ana kadar 12 defter bitirdim. Herhalde şu ana kadarki hatıralarımdan bile bir kitap çıkar. Tur sonuna kadar 3-4 kitap olur. Bundaki amacım da insanlara örnek olmak, esin kaynağı olmaktır. '70 yaşından sonra ölümü beklemeyin, yine bir şeyler yapın' diyorum. Gezmek isteyen gençlere de ilham olmak istiyorum. 41 yıllık hayalimi gerçekleştirmek, Türkiye'nin tüm kıyılarını gezmek hayatımın bu sön döneminde en keyifli şey olacaktır. Hedefe ulaşmayı çok istiyorum. Başaracağım" şeklinde konuştu.



10 günde deniz korkusunu yendi

Kocasının 41 yıllık hayaline katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Necla Koç, "Çocukluğumdan itibaren deniz beni hep tutardı. Eşimin hayaline katılmak istiyordum ama sürekli endişelerim vardı. Deniz tutar, teknede yatamam gibi. Birkaç gün zorlandım ama bir haftada bünyem alıştı. Şu an hiç bir şekilde zorlanmıyorum. İyi ki bu yolculuğa çıktık. Türkiye'nin muhteşem yerlerini görüyoruz. Her limanda yeni insanlarla tanışıyor, sohbet ediyor ve dostluk kuruyoruz. Ayrıca gittiğimiz yerleri gezip tanıyoruz. Buraların muhteşem doğasında, yemek yemeninin, çay içmenin ve kafa dinlemenin keyfini yaşıyoruz" diye konuştu.

Amasra ve Bartın'da geçirdikleri 2 günün ardından tekneleri ile İstanbul'a doğru hareket eden emekli çift, Zonguldak, Sakarya sahillerinde vereceği molanın ardından ise İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne, oradan da Ege ve Akdeniz'e açılarak, bu yılki yolculuğunu Hatay-Samandağ'da bitirecek.

