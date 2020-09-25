'Bilal Bal’ Gemisi Davası'nda Yeni Gelişme

Şile açıklarında batan ve 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine neden olan ‘Bilal Bal’ gemisiyle ilgili davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

İhmallerin bir bir sıralandığı raporda, gemiye gereğinden fazla yükleme yapıldığı ve yüklerin yanlış şekilde koyulduğu belirtilerek, “Geminin yaşı ve kondisyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı. Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması şaşırtıcı” denildi.



Şile açıklarında batan ‘Bilal Bal’ isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15'er yıla yargılandığı davada Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bilirkişi heyetine göndererek sanıklarda kusur olup olmadığının tespitini istemişti. Gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor dosyaya ulaştı.



“Gemiye gereğinden fazla yükleme yapılmış”



Raporda, “Oldukça fazla olan hatanın bir araya gelmesiyle geminin o güne kadar batmamış olması şaşırtıcıdır. Gemiye gereğinden fazla yükleme yapılmıştır. Batacak olması kaçınılmazdı. 7 kişilik personel listesiyle kalkan gemide 9 kişi olduğu tespit edildi. Geminin hep bakımsız olduğuna değinilmişse de, geminin yaşı ve kondisyon açısından hilesiz doğru işlemlerden geçmiş olsaydı, ani batma ve ölümlere neden olmazdı” denilerek kaptansız gemiye yüklenen yüklerin yanlış bir şekilde koyulduğu vurgulandı.



Gemi battığı sırada personel uykudaymış



Battığı sırada gemide kaptan ile tecrübeli denizcinin olmadığı, geminin battığı sırada personelinin uykuda olduğunun belirtildiği raporda, “Gemi işletmecisinin yanı sıra, liman iradeleri de olan biteni görmedi veya görmek istemedi. 7 ölü, 2 kaybın oluşmasına çanak tuttu” denildi.



“Açık seçik görev ihmali vardır”



Kaptanın 29 seferde de gemide bulunmadığının belirtildiği raporda, “Hukuk dışı ehliyet kullanma, kiralama işine göz yummanın faydası olmadığı gibi, benzer kaza ve ölümlerin de önüne bir an önce geçilmelidir. Açık seçik görev ihmali vardır. M/V Bilal Bal gemisinin 4 aylık Türkiye limanları arasında yapmış olduğu seferlerdeki Overload yükleme, eksik personel, yük konusunda dikkatsizlik ve gemi her ne kadar eski, bakımsız olsa da, eğer kontrol mekanizması iyi çalıştırılsaydı, 7 ölü, 2 kayıplı müessif kazanın meydana gelmesi kolayca olmaz, elim kaza sonrası birçok aile geçim derdine, babasız evlat yetişmesine maruz kalmazdı. Bu durumda her tarafıyla hatalarla dolu olayları yaşanmamış ve ülke insanının ölmesine sebep olunmazdı” denildi.



“Hataların merkez noktası para hırsından kaynaklanıyor”



Hataların merkez noktasının para hırsından kaynaklandığının kaydedildiği raporda, aralarında para karşılığında ehliyetini kullandıran kaptan Refik Telci’nin de olduğu 8 sanık açısından kusur tespiti yapıldı.



Kaptan ve 2 sanık asli, 4 sanık tali kusurlu



Raporda hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde yılların deneyimli kaptanının ehliyetini kiralayarak menfaat temin etmesi nedeniyle kaptan Refik Telci’nin asli kusurlu olduğu belirtildi. Başmakinist Ali Doğan’ın gemide kilit personel olması ve para karşılığı ehliyetini kullandırma suçunu işlemesi nedeniyle, geminin ortağı Cevat Çavuşoğlu’nun ise geminin sevk ve idaresiyle ilgili her türlü işlemlerden sorumlu olması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. 4 sanığın tali kusurlu, sanıklardan birinin ise kusursuz olduğu vurgulandı.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı’ndan hareket ederek Karadeniz Ereğli Limanı’na gitmekte olan Türk Bayraklı ‘Bilal Bal’ isimli kuru yük gemisinin 1 Kasım 2017’de saat 03.53’te EPIRB(Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali alındıktan bir süre sonra Şile açıklarında battığı anlatıldı.



Geminin, kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan’ın yokluğunda kalkış yaptığının belirtildiği iddianamede, Bilal Bal isimli geminin ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı, bakımsız durumda olduğu, geminin batma nedeninin olay tarihindeki hava koşullarıyla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.



Arama kurtarma çalışmaları sonrasında gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamittin Yazıcı ve Mert İlkmen’in cesetlerinde ulaşıldığı kaydedilirken Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı’nın ise cesetlerine ulaşılamadığı kaydedildi.



İddianamede aralarında gemi kaptanı Refik Telci ve baş makinist Ali Doğan’ın da bulunduğu 8 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.