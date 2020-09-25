133 Mülteciyi Taşıyan Alan Kurdî Gemisini Fransa Kabul Etti

Libya açıklarında geçen Cumartesi günü üç farklı mülteci gemisinden 133 kişi kurtaran Alan Kurdi gemisi; İtalya, Almanya ve Malta'ya yanaştırılmayınca Fransa'ya yöneldi. Almanyalı yardım derneği Sea-Eye'a ait olan "Alan Kurdi" adlı sığınmacı kurtarma gemisindeki sekiz kişi daha önce sağlık sebepleri nedeniyle İtalyan sahil güvenlik birimlerine teslim edilmişti.

Aralarından beşi çocuktu. Çocuklardan en küçüğünün beş aylık olduğu açıklanmıştı.

Sea-Eye, kalan 125 mülteciyle ilgili olarak Malta'nın yardımcı olmayı "direkt reddettiğini", İtalya'nın Alan Kurdi gemisine Alman makamlarıyla irtibata geçmesini söylediğini, Almanyalı yetkililerin ise yardım taleplerine yanıt vermediğini duyurdu.

'Bizi bu adıma mecbur kıldılar'

Gemi ardından, DW'nin haberine göre Fransa'nın Marsilya limanına yönelmeye karar verdi. Sea-Eye Başkanı Gorden Isler, "İtalyan ve Alman makamlarının ataleti, bizi bu adımı atmaya mecbur kıldı" dedi.

Adını 2015 yılında ailesiyle birlikte sığınmacı teknesiyle Avrupa'ya ulaşmak isterken Ege Denizi'nde boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Alan Kurdi'den alan yardım gemisi, Libya açıklarına gitmek için Marsilya limanından hareket etmişti.

Mürettebat değiştirmek ve yeni bir göreve hazırlanmak için yeniden bu limana dönmesi planlanıyordu.

'Kimsenin boğulmasına izin veremeyiz'

Marsilya Belediyesi, gemidekileri kabul edeceğini açıkladı. Marsilya Belediye Başkan Vekili Benoit Payan "Alan Kurdi, Marsilya'ya gelmek istiyorsa, Akdeniz'de kimsenin boğulmasına izin vermeyeceğimize yönelik duruşumuzu yineleriz" şeklinde konuştu.

Fransa'da sığınmacılara liman açma yetkisi, belediyelerde değil, hükümette bulunuyor. Ancak Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal da Alan Kurdi'deki sığınmacılara yeşil ışık yaktı.