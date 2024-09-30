Bilecik'te 28 Kiloluk Dev Pullu Sazan Görenleri Hayrete Düşürdü

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta kamp kuran Kerim Çelikbilek ve Nedret Öztürk sabah karşı oltalarındaki çan sesiyle uyandı. İkili, oltalarına takılan dev pullu sazanı uzun uğraşlar sonunda kıyıya çekebildi. 28 kilo ağırlığındaki dev pullu sazan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren iki arkadaş, balığı yeniden Pelitözü Göleti'ne bıraktı. Balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



"Bunu tutmak için 1 hafta gece gündüz gölette kaldık"

Balığı tutanlardan biri olan Kerim Çelikbilek, Pelitözü Göledi'nde bundan daha iri sazanların olduğunu anlatarak, "Nedret arkadaşım ile gölette 1 haftadır çadır içinde yatarak bu anı bekledik. Sabaha karşı oltalardaki alarmlar ötünce büyük bir heyecanla yataktan kalkarak oltayı çekmeye başladık. Zaten oltayı çekerken bu kadar büyük bir balık olduğunu anladık. İki kişi pullu sazanı kıyıya zor çıkardık. Diğer balıkçı arkadaşlar da bizlere yardım etti. 1 hafta gece gündüz demeden bu anı bekledik ama değdi. Balık ile hatıra fotoğrafı çekindikten sonra yeniden gölete saldık" dedi.

Vira Haber